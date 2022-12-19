Завод Hyundai в Петербурге сообщил о планах оптимизировать штат
Завод Hyundai в Петербурге оптимизирует штат, но компания выполнит все соцобязательства
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") оптимизирует штат персонала из-за продолжающейся приостановки производственных процессов, при этом компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".
"Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России. Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон", — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Hyundai остановила свои сборочные линии в Петербурге с марта, сославшись на трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине.
Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге. На заводе производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta.