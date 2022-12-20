МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин. В Госдуме предложили прекращать охрану товарных знаков ушедших брендов

"Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей", — сообщил Чернышов РИА Новости.

При этом на все транспортных средства, сделанные в России, он предлагает предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года при покупке новых автомобилей.

"Тем самым для россиян будет намного привлекательней приобретать машины, произведенные на территории РФ, чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам. Это также поможет поддержать наш автопром, ведь заводы не будут простаивать и будут работать, позволяя получать налоги от производства", — отметил он.

В связи с этим отправляются письма в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг, добавил Чернышов.