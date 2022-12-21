МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан" чаще всего пьют капучино, а из еды предпочитают сэндвич и салат "Цезарь", блинчики с сыром и ветчиной, корзиночку со смородиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РЖД введут дополнительные поезда "Сапсан" на каникулы

Поезда "Сапсан" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. В меню вагона-бистро, помимо традиционных блюд русской и европейской кухни, включены продукты, рекомендованные для здорового образа жизни, вегетарианское и детское питание, продукты с пониженным содержанием глютена и многое другое.

"По итогам одиннадцати месяцев 2022 года чаще всего пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан" заказывали в вагоне-бистро: кофе капучино, сэндвич "Цезарь", блинчики с сыром и ветчиной, салат "Цезарь с курицей" и корзиночку со смородиной", — сообщили в РЖД.

Организация питания в "Сапсанах", рассказали в компании, — это целый комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение спроса пассажиров на борту. Наряду с процессом непосредственного производства питания он включает в себя изучение трендов в мире кулинарии, разработку новых рецептов, а также проведение различных мероприятий, например опросов и дегустаций. Это сделано для получения обратной связи от пассажиров, пояснили в РЖД.

Производство бортового питания для поездов "Сапсан" осуществляется на специализированных фабриках-кухнях профессиональными поварами.