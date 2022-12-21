МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Наличие "глазка" в икринках в виде пузырька под оболочкой, а также их цвет и форма помогут отличить настоящую икру от имитированной, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Эксперты предрекли традиционный рост новогоднего спроса на красную икру

"Если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш — небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на "глазок", но это достигается путем использования красителя более темного оттенка, и его можно различить по неправильной и расплывшейся форме", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что также стоит обращать внимание на форму самих икринок, поскольку они могут быть овальными, сдвоенными или деформированными при изготовлении без соблюдения технологий и с помощью подручных средств. Кроме того, у искусственной икры может быть неестественный сильно красный или желтый цвет, а на поверхности образовываться нечто похожее на пену — это говорит о процессах брожения и повышенном содержании дрожжей, что является нарушением.

Не стоит забывать и про состав, маркировку и цену. "Некоторые производители выпускают фальсификат – выдают искусственную икру за натуральную, не указывают в маркировке, что в банке имитация. Также искусственную икру могут подмешать в натуральную (тогда на этикетке могут абстрактно написать "икорно-рыбное изделие"), что позволяет нечестному производителю получать дополнительный доход в период новогоднего ажиотажа", — добавляется в сообщении.

При этом, по словам директора департамента исследований Роскачества Лилии Котельниковой, в имитированной икре и другой рыбной продукции нет ничего нелегального, но при условии, что на маркировке указано, что это не настоящая икра. Сами компоненты, из которых получают имитированную икру, не опасны для человека — желатин получают из животного сырья, а альгинат натрия – из бурых водорослей.

"Для верности можно провести эксперимент: бросить икру в горячую воду (не кипяток) и аккуратно раздавить. Поскольку натуральная икра — белковый продукт, то в горячей воде белок начнет сворачиваться и окрасит воду в мутно-беловатый цвет. Имитированная икра окрасит воду в цвет красителя, либо вовсе не растает", — объяснили в Роскачестве.