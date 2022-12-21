МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич 3" составит от 1,97 миллиона рублей, новинка будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой, говорится в сообщении автопроизводителя. Водителей предупредили, что нельзя ставить на авто и как за это накажут

"Городской кроссовер "Москвич 3" — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производстве завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. "Москвич 3" будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой", — отмечается в сообщении автопроизводителя.

Также в компании заявили, что завершили выбор партнеров дилерской сети в Москве. До конца года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров: Рольф Химки, Автомир Озерная, Авилон Волгоградский проспект, Major Новорижское шоссе, Рольф Центр, Автомир Ярославское шоссе, Авилон Легенда ТТК, ТЦ Кунцево, Петровский Белая Дача, Авторусь Измайлово и Автопассаж.

"В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга", — отметил гендиректор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин.

Серийное производство первой модели бренда — кроссовера "Москвич 3" — было запущено 23 ноября. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е". Производственный план завода до конца года — порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.

Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.