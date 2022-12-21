МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla приостанавливает набор новых сотрудников и планирует новый раунд увольнений в следующем квартале, передает портал Electrek со ссылкой на источники. Маск рассказал, когда покинет пост главы Twitter

"Компания Tesla сообщила сотрудникам, что она вводит мораторий на прием на работу, и подтвердила, что в следующем квартале будет проведена очередная волна увольнений", — сообщает портал со ссылкой на источники.

В июне портал также сообщал о волне сокращений в компании, которая коснулась в том числе работников с почасовой оплатой, хотя ожидались лишь увольнения сотрудников с фиксированным окладом.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

По итогам последнего торгового дня на бирже капитализация Tesla опустилась ниже нефтяного гиганта ExxonMobil, до 435 миллиардов долларов. Акции ExxonMobil подорожали примерно на 67% с начала года, а акции Tesla — подешевели более чем на 60%.

В октябре основатель и владелец Tesla Илон Маск завершил приобретение компании Twitter за 44 миллиарда долларов. СМИ отмечали, что падение стоимости акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб компании будет уделять больше внимания приобретенной им соцсети.