С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — ПРАЙМ. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, которым теперь управляет "АвтоВАЗ", начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "АвтоВАЗ" выйдет на небольшую прибыль по итогам года

"Сейчас раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать и заверить всех, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами, и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada. И они будут производиться в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод", — сказал он.