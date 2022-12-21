С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — ПРАЙМ. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, которым теперь управляет "АвтоВАЗ", начнут выпускать автомобили под брендом Lada, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Сейчас раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать и заверить всех, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами, и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada. И они будут производиться в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод", — сказал он.