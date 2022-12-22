МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Московский автомобильный завод "Москвич" находится под управлением технологического партнера — "Камаза", сообщил в интервью изданию "Ведомости" вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Глава "Ростеха" испытал новый электромобиль "Москвич"

"Завод действительно принадлежит Москве, но находится, по сути, в управлении у "Камаза", который является индустриальным партнером проекта", — сказал он, говоря об автозаводе "Москвич" и планах "Камаза" в сегменте легковых автомобилей.

Серийное производство первой модели бренда — кроссовера "Москвич 3" — было запущено 23 ноября. Новинка будет стоить почти 2 миллиона рублей, уже в декабре она появится в 11 дилерских центрах столицы. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е".

Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.