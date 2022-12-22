МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Кредит, выделенный Россией Ирану, пошел в том числе на электрификацию железной дороги и строительство АЭС "Бушер", заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Названы девять зарубежных стран, где принимают карты "Мир"

"Мы им выделили крупный кредит, за счет которого, во-первых, они строят теплоэлектростанцию, ТЭС "Сирик". Потом выделили кредит на электрификацию большого отрезка железной дороги", — сказал Кабулов.

По его словам, иранская железная дорога является частью международного транспортного коридора "Север — Юг".

"И чтобы грузы потоком шли, нужно электрифицировать иранскую железную дорогу, которая большей частью ходит на тепловозах. На это были выделены (деньги). Потом, в кредит мы им продолжаем, частично, строить атомную станцию (Бушер). Так что никаких секретов нет", — отметил дипломат.

Согласно анализу РИА Новости данных Всемирного банка, впервые с начала 1990-х годов в списке российских должников появился Иран — страна по итогам 2021 года была должна 6 миллионов долларов. Последний раз, по данным Всемирного банка, иранский долг перед Россией фиксировался в 1992 году и составлял 251,3 тысячи долларов.

В 2019 году вице-премьер РФ Александр Новак, бывший тогда министром энергетики заявлял, что Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов. Изначально из общего кредита средства предполагалось направить на проект электростанции "Сирик" мощностью 1400 МВт и стоимостью 1,2 миллиарда долларов, а также на электрификацию железной дороги Гармсар-Инче Бурун с кредитом примерно в 1 миллиард долларов.