МИД России: кредит Ирану пошел в том числе на электрификацию железной дороги и АЭС
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Кредит, выделенный Россией Ирану, пошел в том числе на электрификацию железной дороги и строительство АЭС "Бушер", заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы им выделили крупный кредит, за счет которого, во-первых, они строят теплоэлектростанцию, ТЭС "Сирик". Потом выделили кредит на электрификацию большого отрезка железной дороги", — сказал Кабулов.
По его словам, иранская железная дорога является частью международного транспортного коридора "Север — Юг".
"И чтобы грузы потоком шли, нужно электрифицировать иранскую железную дорогу, которая большей частью ходит на тепловозах. На это были выделены (деньги). Потом, в кредит мы им продолжаем, частично, строить атомную станцию (Бушер). Так что никаких секретов нет", — отметил дипломат.
Согласно анализу РИА Новости данных Всемирного банка, впервые с начала 1990-х годов в списке российских должников появился Иран — страна по итогам 2021 года была должна 6 миллионов долларов. Последний раз, по данным Всемирного банка, иранский долг перед Россией фиксировался в 1992 году и составлял 251,3 тысячи долларов.
В 2019 году вице-премьер РФ Александр Новак, бывший тогда министром энергетики заявлял, что Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов. Изначально из общего кредита средства предполагалось направить на проект электростанции "Сирик" мощностью 1400 МВт и стоимостью 1,2 миллиарда долларов, а также на электрификацию железной дороги Гармсар-Инче Бурун с кредитом примерно в 1 миллиард долларов.
https://1prime.ru/business/20221222/839260583.html