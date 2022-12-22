МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Tesla Inc предлагает скидки на автомобили Model 3 и Model Y, поставленные в США и Канаде в этом месяце. Об этом свидетельствуют данные, появившиеся в среду на сайте компании. При этом есть опасения, что автопроизводитель сталкивается со снижением спроса на фоне замедления экономики. Tesla планирует новый раунд увольнений, пишет Electrek

Компания предоставляет скидку в размере 7500 долларов в США и 5000 долларов в Канаде на автомобили Model 3 и Model Y, поставленные до конца года, а также бесплатную зарядку на протяжении 10 000 км, уточняется на сайте.

Tesla была одним из главных бенефициаров Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), который предусматривает возмещение до 7500 долларов при покупке электромобилей. Закон в том числе призван подтолкнуть автопроизводителей к снижению зависимости от Китая.

Тем временем несколько дней назад Министерство финансов США отложило публикацию проекта требований к источникам поставок батарей для электромобилей.

Инвесторы обеспокоены тем, что Tesla столкнулась со снижением спроса. В октябре компания признала, что в этом году не достигнет целевого показателя по поставкам автомобилей, но заявила, что поводов для серьезных опасений относительно спроса нет, хотя ее финансовые показатели не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Ранее в декабре новостной сайт Electrek сообщил, что Tesla предложила скидку в 3750 долларов на автомобили Model 3 и Model Y, поставленные в США в декабре.

Американский автопроизводитель также предоставил скидку в размере 6000 юаней (860 долларов) на некоторые модели в Китае до конца 2022 года.