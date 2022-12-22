МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Tesla Inc предлагает скидки на автомобили Model 3 и Model Y, поставленные в США и Канаде в этом месяце. Об этом свидетельствуют данные, появившиеся в среду на сайте компании. При этом есть опасения, что автопроизводитель сталкивается со снижением спроса на фоне замедления экономики.

TESLA "Model X"

Tesla планирует новый раунд увольнений, пишет Electrek

Компания предоставляет скидку в размере 7500 долларов в США и 5000 долларов в Канаде на автомобили Model 3 и Model Y, поставленные до конца года, а также бесплатную зарядку на протяжении 10 000 км, уточняется на сайте.

Tesla была одним из главных бенефициаров Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), который предусматривает возмещение до 7500 долларов при покупке электромобилей. Закон в том числе призван подтолкнуть автопроизводителей к снижению зависимости от Китая.

Тем временем несколько дней назад Министерство финансов США отложило публикацию проекта требований к источникам поставок батарей для электромобилей.

Инвесторы обеспокоены тем, что Tesla столкнулась со снижением спроса. В октябре компания признала, что в этом году не достигнет целевого показателя по поставкам автомобилей, но заявила, что поводов для серьезных опасений относительно спроса нет, хотя ее финансовые показатели не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Ранее в декабре новостной сайт Electrek сообщил, что Tesla предложила скидку в 3750 долларов на автомобили Model 3 и Model Y, поставленные в США в декабре.

Американский автопроизводитель также предоставил скидку в размере 6000 юаней (860 долларов) на некоторые модели в Китае до конца 2022 года.