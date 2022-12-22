МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сотрудники правительства Москвы рассматривают кроссовер "Москвич" как машину для ежедневных рабочих поездок, заявил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. Мантуров рассказал, кто управляет автозаводом "Москвич"

"Рынок сбыта точно будет. Основные продажи придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент. Например, у нашего Центра организации дорожного движения есть "парконы" с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris, которым уже семь-восемь лет. Мы уже думаем над тем, чтобы поменять их на "Москвичи", поставить туда соответствующее оборудование. Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер "Москвич" как машину для ежедневных рабочих поездок. С учетом сегодняшней ситуации на рынке мы думаем, что автомобиль будет востребован", — рассказал Ликсутов в интервью "Коммерсанту".

Он добавил, что говорить о том, как будет выглядеть новая машина, какая там компонентная база, сейчас пока рано.

"Пока нам "Москвич" говорит про 2025 год. Мы будем всячески заводу помогать, чтобы это произошло. Пока будем выпускать ту модель, что есть сейчас, но с постепенной локализацией производства. Это и штамповка, и сварка, и окраска, и производство некоторых других деталей. Думаем о том, чтобы в конце следующего года начать производство деталей кузова на московском заводе "Альфа Автоматив Техноложиз" в районе Бирюлево Западное", — отметил он, говорят о сроках по разработке российской платформы.

Заммэра добавил, когда появится новая российская платформа, то в планах также разработать электрический седан.