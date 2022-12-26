МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость нового городского электрического кроссовера "Москвич 3е" составит от 3,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский. "АвтоВАЗ" начнет серийное производство электромобиля e-Largus в 2024 году

"У нас две версии: базовая бензиновая 1,97 миллиона и электрическая 3,5 миллиона", — сказал он, отвечая на вопрос о цене новинок.

Он также уточнил, что сегодня в автосалон "Белая дача" в Москве была поставлена первая партия автомобилей "Москвич 3" на ДВС.

"Нам действительно была отправлена партия автомобилей с бензиновым двигателем. Электромобили получим позже", — также рассказали РИА Новости в "Автомире" о поставках "Москвича".

Серийное производство первой модели бренда — кроссовера "Москвич 3" — было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года — порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.

Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.