ИЖЕВСК, 27 дек — ПРАЙМ. Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2023 год составит чуть менее 40 миллиардов рублей, такое решение было утверждено на совете директоров компании, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Да, утвердили", — сказал он, отвечая на вопрос об утверждении советом директоров инвестпрограммы на 2023 год в размере почти 40 миллиардов рублей.
Ранее в декабре Минпромторг РФ сообщал, что совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил производственный план компании на 2023 год на уровне 401,6 тысячи автомобилей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.