ИЖЕВСК, 27 дек — ПРАЙМ. Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2023 год составит чуть менее 40 миллиардов рублей, такое решение было утверждено на совете директоров компании, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "АвтоВАЗ" начнет серийное производство электромобиля e-Largus в 2024 году

"Да, утвердили", — сказал он, отвечая на вопрос об утверждении советом директоров инвестпрограммы на 2023 год в размере почти 40 миллиардов рублей.

Ранее в декабре Минпромторг РФ сообщал, что совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил производственный план компании на 2023 год на уровне 401,6 тысячи автомобилей.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.