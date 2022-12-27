ИЖЕВСК, 27 дек — ПРАЙМ. Рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил инвестпрограмму на 2023 год

Инфляция на уровне 5-7% — актуальная оценка ЦБ на следующий год. Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 5,5%.

"Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше", — сказал он, отвечая на вопрос о ценах на автомобили бренда в 2023 году.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.