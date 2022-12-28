МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Стратегия развития автопрома до 2035 года предполагает удвоение выпуска автомобилей в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности

"Следующий вопрос касается еще одной долговременной стратегии развития автомобильной промышленности. Она охватывает более чем десятилетний период до 2035 года и предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года", — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

Именно такую задачу, напомнил он, "насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, и в первую очередь легковых, ставил перед правительством президент".

"Основные усилия будут направлены на научные исследования, разработки и организацию производства в нашей стране компонентов и систем. Реализация стратегии поможет и нашим смежным отраслям, которых у автопрома, кстати, очень много. Это и металлургия, и металлообработка, химия, электротехника, электроника, информационное технологии, программное обеспечение", — сказал Мишустин.