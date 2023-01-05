МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Японская компания Sony в среду представила прототип новых электромобилей Afeela, которые она будет выпускать вместе с Honda. Как заявила компания, она задействует свой обширный развлекательный контент в то время, как пытается стать игроком на рынке автомобилей следующего поколения. Sony инвестирует миллиарды долларов в производство смартфонов

Sony позволила взглянуть на Afeela на технологической выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. У машины спортивные закругленные углы и глянцевая черная крыша. В ней будут использоваться технологии производителя аппаратных средств Qualcomm Inc, в том числе "цифровое шасси" "Snapdragon".

Долгожданный выход Sony на рынок электромобилей (о создании СП с Honda она объявила в марте) показывает, что производители все больше внимания уделяют ощущениям, получаемым в салоне автомобилей. Это позволяет продавать контент с помощью подписных услуг в машинах, особенно на фоне улучшения их автономных возможностей.

"Чтобы добиться интеллектуальной мобильности, требуются постоянные обновления программного обеспечения и высокопроизводительные вычислительные системы, — сказал на выставке гендиректор Sony Honda Mobility Ясюхидэ Мидзуно. — В этой связи мы будет тесно сотрудничать с Qualcomm". Агентство Fitch сохранило рейтинг Honda Motor

Sony также стремится использовать свои традиционно сильные стороны в бизнесе датчиков. Afeela будет оснащена более чем 40 датчиками, уточнил Мидзуно. В ней будет установлен трехмерный интерфейс "Unreal Engine" компании Epic Games, разработавшей серию игр "Fortnite".

Компании Honda совместное предприятие с Sony, возможно, позволит ускорить переход на электромобили, который до сих пор шел медленно. К тому же в последние годы она испытывает трудности с получением прибыли на рынке люксовых машин, где представлена брендом Acura. Новый электромобиль будет продаваться в премиальном сегменте, уточнило СП.

СП Sony Group Corp и Honda Motor Co Ltd планирует начать поставки своих первых электромобилей в Северной Америке к началу 2026 года.