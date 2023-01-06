МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. СП электромобилей Sony и Honda, созданное около года назад, начало обсуждать потенциальное размещение акций в качестве одного из способов привлечения денежных средств. Об этом в четверг сообщил председатель Sony Honda Mobility. Sony представила прототип совместного с Honda электромобиля Afeela

Как отметил Ясухидэ Мидзуно, издержки производства такого "особо ценного " электромобиля, как представленная в четверг Afeela, будут значительными, и обсуждаемое размещение акций является одним из потенциальных способов привлечения средств.

"Одним из вариантов является IPO, — заявил в четверг журналистам Мидзуно в ходе круглого стола. — Мы должны быть способны самостоятельно стоять на ногах".

Гендиректор Honda Тосихиро Мибе заявлял в марте, что в ближайшее время не планирует делать СП публичной компанией, однако не исключает такой возможности при расширении бизнеса в будущем.

Sony в среду на пресс-конференции представила прототип седана с низкой посадкой. Тогда же она анонсировала наименование бренда, Afeela, которое должно вызывать у клиента эмоциональный отклик.

Мидзуно заявил, что компания собирается поставлять этот автомобиль в США с начала весны 2026 года. Позднее в том же году должны начаться продажи в Японии. Sony Honda Mobility также планирует продавать эту модель в Европе, ряде стран Азии и на Ближнем Востоке, добавил он.

Кроме того, Sony Honda Mobility думает о продажах в Китае. По словам Мидзуно, это привлекательный, но очень конкурентный рынок электромобилей.

Несмотря на то что Honda обладает обширной автодилерской сетью, Afeela будет продаваться онлайн. При этом в СП обсуждают, каким образом будет осуществляться техническое обслуживание.

Обсуждать цену Мидзуно отказался, отметив, что затраты на микрочипы и материалы подвержены изменениям.

В дальнейшем под брендом Afeela планируется выпускать целую линейку автомобилей, добавил он.