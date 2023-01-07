МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Дорогая электроэнергия в Европе не позволит странам региона в ближайшие годы значительно ускорить переход на электрокары с автомобилей на традиционном бензине и дизеле, несмотря на запрет импортировать нефтепродукты из России, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Продажи новых легковых автомобилей в ЕC выросли в ноябре

Страны Европы закупают в России значительные объемы нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. По данным агентства Bloomberg, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России по морю вступит в силу 5 февраля.

Энергокризис этого года привел к кратному росту цен на европейском рынке прежде всего на газ и электричество, а нефтепродукты, напротив, подорожали менее всего, заметил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. При этом у бензина и дизеля есть некий "запас прочности на удорожание".

"Однако опережающий темп роста цен на электроэнергию существенно ухудшает для электромобилей их главное конкурентное преимущество – дешевизну поездок в расчете на километр пробега. Ожидать в ближайшие годы существенного ускорения в Европе реализации политики по уходу от нефтяных топлив из-за вводимого эмбарго на российские нефтепродукты не стоит", — считает Колобанов.

С ним согласен и директор практики "Газ и химия" "Выгон Консалтинг" Дмитрий Акишин. По его словам, высокие цены на традиционное топливо — несомненно, драйвер перехода на электрокары или альтернативные виды топлива. "Однако цены на альтернативные источники энергии также будут сохраняться на высоком уровне как минимум в ближайшие 2-3 года. Поэтому кардинального изменения структуры потребления энергоресурсов в краткосрочной перспективе ожидать не следует", — добавил эксперт.