МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Столичной программой льготного факторинга, направленной на субсидирование малого и среднего бизнеса, воспользовались более 500 компаний с апреля 2022 года, сообщается на сайте мэра Москвы. Система теплоснабжения Москвы работает на максимуме из-за морозов

"Москва стала первым регионом страны, который субсидирует малому и среднему бизнесу ставку по договорам факторинга. Рассчитанную до конца 2022 года программу начали реализовывать в апреле. За это время ею воспользовались более 500 предпринимателей", — говорится в сообщении.

Кроме того, программа призвана поддерживать небольшие предприятия в период экономической нестабильности.

"Максимальный размер конечной процентной ставки по договорам факторинга для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составляет 9,75% годовых. Запланированный на время действия программы объем субсидий — 1 миллиард рублей", — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Отмечается, что программа рассчитана на поставщиков и дистрибьютеров, реализующих готовый продукт на условиях отсрочки платежа. От общего числа компаний 28% — представители производственной отрасли.

Кроме того, воспользоваться льготой могут столичные представители малого и среднего предпринимательства, которые прошли регистрацию. С момента заключения договора с факторинговой компанией срок действия льготной ставки — один год. Сообщается, что лимит неиспользованного объема финансирования по договорам факторинга — 100 миллионов рублей на одного клиента.

"К системе факторинга мы прибегаем в пиковые сезоны. Факторинг позволяет компенсировать связанные с ростом цен затраты и таким образом сохранить на оптимальном уровне оборотные средства. За поддержкой мы обращаемся в Альфа-банк, который участвует в льготной программе. Эта мера очень полезная — целый год для бизнеса действует максимально выгодный процент по договору факторинга", — приводятся в сообщении слова Александра Егорова, финансового директор компании "Фрутлэнд", занимающейся поставкой овощей в гипер- и супермаркеты.