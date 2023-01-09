МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Mercedes Benz прогнозирует на этот год рост продаж в Индии на двузначный процент, несмотря на опасения насчет повышения цен на машины из-за снижения курса рупии. Об этом в интервью рассказал глава местного подразделения компании. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

Сантоши Ийер, управляющий директор Mercedes-Benz India, сказал Reuters, что в прошлом году продажи немецкого производителя элитных машин в Индии выросли на 41% до 15 822 единиц, что является самым высоким его результатом в этой стране. Портфель заказов составляет около 6000 машин.

Однако он добавил, что для рынка элитных машин Индии представляет риск снижение рупии, из-за которого Mercedes может быть вынуждена повысить цены, ведь импортируемые компоненты дорожают.

В 2022 году рупия снизилась к доллару на 10%, что является самым сильным падением с 2013 года. Рупия вошла в число азиатских валют с худшей динамикой.

"Один из наибольших ожидаемых нами рисков — это обменный курс. Если рупия просядет еще немного, это приведет к дополнительному повышению цен. Так что это некоторое препятствие в плане потенциала роста, — сказал Ийер. — Но мы начали год с очень хорошими заказами, и это внушает нам уверенность в возможности роста на двузначный процент даже в 2023 году".

Mercedes в 2023 году намерена выпустить в Индии 10 новых машин, большинство из которых будет стоить более 10 млн рупий (120 000 долларов). Этот верхний ценовой сегмент в 2022 году вырос на 69%. Новинки будут включать в себя бензиновые модели, электромобили и подключаемые гибриды.

В 2022 году компания выпустила в Индии три электромобиля, в том числе местной сборки — электрическую версию флагманского седана С-класса. Спрос на электромобили высокий: индийские клиенты ждут заказанные машины по 4-6 месяцев. Ийер хотел бы сократить время ожидания до 2-3 месяцев, а уже потом выпускать новые модели.

Рынок электромобилей в Индии набирает обороты. Как сообщило в пятницу Reuters, Renault обдумывает вариант местной сборки электромобиля для массового потребителя. Компания с новой силой занялась рынком, на котором продажи подобных машин, по прогнозам, быстро вырастут при изначально небольшой базе.

Местный производитель Tata Motors и иностранные игроки, например Stellantis и Hyundai Motor, тоже готовят выпуск электромобилей.

Ийер отметил, что Mercedes наблюдает улучшение ситуации с полупроводниками в мире, но все еще сталкивается с некоторыми перебоями из-за нехватки деталей и задержки поставок, в основном в связи с геополитической обстановкой, энергетическим кризисом в Европе и вызванными пандемией карантинами в разных странах.

Руководитель считает, что на нормализацию ситуации уйдет 12-18 месяцев.