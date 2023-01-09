МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Русснефть" по итогам 2022 года увеличила добычу нефти примерно на 3,4%, до 6,91 миллиона тонн, природного газа — на 5,4%, до 295 миллионов кубометров, следует из сообщения в корпоративной газете компании. Курс на позитив: цены на нефть поддержат российские активы

"Мы добыли свыше 6900 тысяч тонн нефти и более 2,2 млрд кубометров газа, несколько превысив соответствующие значения предыдущего года", — приводятся в газете слова главы "Русснефти" Евгения Толочка.

При этом отмечается, что из общего объема в 6,91 миллиона тонн добытой компанией нефти 3,8 миллиона тонн, или 55%, получены при разработке трудноизвлекаемых запасов. Из 2,22 миллиарда кубометров добытого газа 295 миллионов приходится на природный газ, а 1,927 миллиарда кубометров на попутный нефтяной газ.

Годом ранее добыча нефти составила 6,684 миллиона тонн, всего газа — 2,165 миллиарда кубометров, а природного — 280 миллионов кубометров. Из этого следует, что "Русснефть" нарастила производство нефти на 3,4%, а природного газа — на 5,4%.

В сообщении добавляется, что компания поставила на баланс в 2022 году 39 миллионов тонн извлекаемых запасов нефти, увеличив свою ресурсную базу нефти до 626 миллионов тонн. Инвестиционные вложения составили порядка 26 миллиардов рублей, EBITDA — около 54 миллиардов рублей.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.