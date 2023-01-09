МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Годовой объем продаж британской компании Rolls-Royce Motor Cars, занимающейся производством автомобилей класса люкс, впервые за 118-летную историю предприятия превысил шесть тысяч единиц машин, говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник на сайте компании. Mercedes спрогнозировал рост продаж в Индии в 2023 году

"Rolls-Royce достигла самых высоких годовых продаж в 2022 году, поставив клиентам примерно в 50 странах по всему миру в общей сложности 6 021 автомобиль, что на 8% больше, чем в 2021 году. Впервые за 118-летную историю компании продажи превысили шесть тысяч (машин) за один период в 12 месяцев", — сказано в документе.

Кроме того, количество индивидуальных заказов также достигло рекордного уровня, спрос на все модели автомобилей остается высоким, и предварительные заказы оформлены уже на месяцы вперед, говорится в релизе.

Рост продаж отмечен на Ближнем Востоке, который является лидирующим регионом по количеству поставок машин, сделанных под заказ, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Европе, где несмотря на геополитическую обстановку также был зафиксирован высокий спрос, сообщила Rolls-Royce.

В декабре британский профсоюз Unite сообщил, что около 1,2 тысячи работников на заводе Rolls-Royce в Англии получат рекордное за всю историю предприятия повышение заработной платы в размере до 17,6%. Компания пошла на сделку во избежание возможных забастовок рабочих.