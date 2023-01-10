МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Согласно опубликованным во вторник данным Китайской ассоциации пассажирского автотранспорта (CPCA) продажи пассажирских автомобилей в Китае в декабре по сравнению с декабрем 2021 года увеличились на 2,4%, до 2,19 млн единиц. "Автостат" сообщил о падении продаж новых автомобилей в России