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2023
https://1prime.ru/business/20230110/839428776.html
Продажи пассажирских автомобилей в Китае поднялись на 2,4 процента
Бизнес
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Согласно опубликованным во вторник данным Китайской ассоциации пассажирского автотранспорта (CPCA) продажи пассажирских автомобилей в Китае в декабре по сравнению с декабрем 2021... ПРАЙМ, 10.01.2023
авто, бизнес, новости, китай, авто, продажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Согласно опубликованным во вторник данным Китайской ассоциации пассажирского автотранспорта (CPCA) продажи пассажирских автомобилей в Китае в декабре по сравнению с декабрем 2021 года увеличились на 2,4%, до 2,19 млн единиц.