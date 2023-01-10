МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бренд BMW за весь 2022 год поставил 2,1 млн автомобилей, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, однако компания сохранила за собой лидерство в мировом сегменте премиальных машин. Продажи пассажирских автомобилей в Китае поднялись на 2,4 процента

Поставки всей группы BMW за 2022 год сократились на 4,8% до 2,4 млн единиц. Группа смогла увеличить продажи полностью электрических автомобилей более чем в два раза, до 215 755 единиц.

"Мы уверены, что в 2023 году сможем развить этот успех, так как мы по-прежнему отмечаем чрезвычайно высокий объем принимаемых заказов на наши полностью электрические модели", — сказал Питер Нота, член правления BMW AG, ответственный за клиентов, бренды и продажи.