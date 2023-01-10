МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" в январе-феврале, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Прибыль "АвтоВАЗа" в 2022 году составила 1,6 миллиарда рублей

"В январе-феврале", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках передачи актива "АвтоВАЗу".

ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, за символическую стоимость. Сделка предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Также, согласно условиям, послепродажное обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей осуществляет "АвтоВАЗ".

В начале декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ". В автоконцерне в свою очередь объявили, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года. На старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.