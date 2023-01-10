МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Британский производитель автомобилей Bentley отчитался о рекордных продажах в прошедшем году, следует из пресс-релиза компании. Rolls-Royce продала за год более шести тысяч машин впервые за 118 лет

"Сегодня компания Bentley Motors объявила об общем объеме продаж в размере 15 174 автомобилей в 2022 году, что на 4% больше, чем в предыдущем (14 659), и Bentley впервые превысила отметку в 15 тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.

При этом внедорожник Bentayga остается моделью номер один по продажам, составляя 42% от общего объем.

Компания также отмечает, что большинство продаж пришлось на Америку (28%) и Китай с Гонконгом и Макао (24%).

Bentley Motors — британский производитель автомобилей класса "люкс", основанный в 1919 году. Штаб-квартира расположена в городе Кру. По состоянию на конец года у компании был 241 розничный магазин в 65 странах.