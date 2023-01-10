МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует возобновить производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" намерен перейти к мелкоузловой сборке Lada с 2025 года

"Испытания — конец следующего года, производство — в 2024", — сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada с АКПП.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.