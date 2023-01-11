МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готов рассмотреть возможность производства электромобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" возобновит производство Lada на автомате в 2024 году

"Новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля", — сообщили в "АвтоВАЗе".

Президент компании Максим Соколов во вторник заявил, что завод в Санкт-Петербурге в январе-феврале перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ".

Производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии 2023 года. На старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada. Переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.