МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готов рассмотреть возможность производства электромобилей "е-Нева" (разработаны концерном "Алмаз — Антей") на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении автопроизводителя. Завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" зимой

Ранее в среду компания заявила, что готова рассмотреть возможность производства электромобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

"Новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге "Концерном ВКО "Алмаз — Антей" электромобиля "е-Нева", — отмечают также в "АвтоВАЗе".

Президент компании Максим Соколов во вторник заявил, что завод в Санкт-Петербурге в январе-феврале перейдет в собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ".

В автоконцерне также объявляли, что производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии, на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.