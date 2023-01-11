МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Горнолыжный курорт "Архыз", созданный с нуля государством, весной 2023 года перейдет частному инвестору на условиях открытого конкурса, сбор заявок для участия в конкурсе на покупку курорта уже начался, говорится в сообщении министерства экономического развития России. "Кавказ.РФ" открыл сбор заявок на конкурс по покупке "Архыза"

"Открылся сбор заявок для участия в конкурсе на покупку курорта "Архыз". Горнолыжный курорт, созданный с нуля государством, в 2023 году перейдёт частному инвестору на условиях открытого конкурса. На электронной торговой площадке опубликована конкурсная документация для потенциальных инвесторов", — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что по решению совета директоров, который возглавляет вице-премьер РФ Александр Новак, c 10 января по 14 февраля состоится сбор заявок для участия в конкурсе, в феврале запланировано проведение конкурсных процедур, а в марте-апреле с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций АО "Управляющая компания Архыз". Условиями конкурса предусмотрены оплата и передача акций в два этапа.

"Обязательства частного инвестора при покупке "Архыза" — серьезные. Это создание не менее 30 километров горнолыжных трасс, в том числе, с системой искусственного снегообразования, развитие трех туристских деревень, одна из которых — Дукка — будет создана с нуля, а также доведение общего количества мест размещения до 8 тысяч. Мы ждём ответственный, нацеленный на развитие перспективного кластера бизнес в этом проекте", — сказал гендиректор корпорации "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

Будет разработан график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства. "Привлечение стратегического инвестора – это важный этап в развитии курорта. Государство создало базовую инфраструктуру курорта, после чего привлекает частные инвестиции. Это позволит не только заместить частными инвестициям бюджетные вложения, но и направить полученные от продажи средства на развитие других "точек роста" Северного Кавказа", – указал замминистра экономического развития Сергей Назаров.

"Архыз" – флагманский курорт Северо-Кавказского туристического кластера под управлением Минэкономразвития РФ. Всего в состав кластера входят шесть туристско-рекреационных ОЭЗ, в которых "Кавказ.РФ" строит и развивает курорты. Наиболее известные из них – "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи". В правительстве РФ направление курирует вице-премьер Александр Новак.