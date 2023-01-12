МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Крупные магазины не предлагают оплатить свой товар или услугу с помощью перевода на банковскую карту, если же такое предложение поступает — это сигнал о том, что за аккаунтом компании скрываются мошенники, рассказала РИА Новости аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. Россиянам рассказали, как их могут обмануть при помощи нейросетей

В среду стало известно, что мошенники украли доступ к аккаунту популярного российского бренда одежды 2MOOD в Instagram*, объявив, что заказы теперь принимаются только через личные сообщения в самом профиле вместо официального сайта, а также запустили распродажу.

"Крупные магазины не будут просить оплатить товар или услугу переводом на карту, в случае с 2MOOD злоумышленники для оплаты присылали как раз реквизиты карты…. Не ведите переписку о покупке товара с частным лицом. Внимательно изучите информацию о магазине. Часто в описании вы сможете найти необходимую информацию о том, с кем и где можно будет обсудить вопрос о приобретении товаров или оплате услуг", — отметила Юракова.

Ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров также рассказал агентству, что данный вид мошенничества далеко не новый, но может нанести серьезные репутационные и финансовые потери для владельца аккаунта.

"Это лишь один из сценариев развития ситуации, когда злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы. Украденную учетную запись обычно используют с целью выкупа или продажи третьим лицам, запуска рекламы на мошеннические ресурсы или… для неправомерной деятельности от имени организации — владельца аккаунта", — уточнил он.

При этом, по словам эксперта, на ранних этапах можно и не заметить подозрительную активность аккаунта, поэтому рекомендуется проверять реквизиты перевода денежных средств или доменное имя сайта, на котором нужно ввести данные карты, поскольку мошенники часто используют созвучные брендам домены.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская