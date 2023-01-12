МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Около 7,3 тысячи представителей малого и среднего предпринимательства приняли участие в программе льготного кредитования в 2022 году в Москве, сумма привлеченного финансирования составила более 70 миллиардов рублей, сообщается на сайте мэра столицы. Программой льготного факторинга воспользовались более 500 компаний Москвы

"Около 7,3 тысячи представителей малого и среднего предпринимательства приняли участие в программе льготного кредитования. Из действующих в столице программ она стала самой крупной по объему оказания поддержки предпринимателям, на нее пришлась почти половина всех привлеченных средств. Программа льготного кредитования позволила тысячам столичных компаний взять новые займы по подъемной ставке, а также рефинансировать кредиты, полученные до марта этого года. А сам механизм показал свою эффективность — малый и средний бизнес смог привлечь более 70 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что программа льготного кредитования открылась в мае. Присоединиться к ней могли зарегистрированные в Москве малые и средние предприятия. Среди целей, на которые выдавались кредиты при поддержке города, — инвестиции, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. Размер займа варьировался в зависимости от того, как оформлялся кредит.

Кроме того, взять заем компании могли двумя способами: онлайн или в офисе одного из 17 банков — участников программы. В первом случае максимальный размер кредита составлял до пяти миллионов рублей. Среди получателей — компания, которая занимается комплектацией строительных объектов. Для тех же, кто предпочитает лично встретиться с менеджером, лимит составлял 50 миллионов рублей. Максимальный кредит по льготной ставке, к примеру, получила группа компаний, которая оказывает экспедиторские услуги по перевозке грузов железной дорогой и автотранспортом.

Отмечается, что максимальный размер льготной ставки по кредитам составил 8,75%. На таком уровне она будет держаться целый год (с даты заключения кредитного договора).

"По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, общий объем антикризисной поддержки бизнеса и граждан составил более 100 миллиардов рублей, из них плановый объем поддержки бизнеса превысил 48 миллиардов рублей. Более 36 тысяч организаций Москвы обратились за поддержкой, из них 12,5 тысячи уже фактически получили помощь на общую сумму 27,2 миллиарда рублей. Самыми востребованными мерами у бизнеса стали программы льготного кредитования, субсидирование процентных ставок, отсрочки по оплате аренды городского имущества и земельных участков", — говорится в сообщении.