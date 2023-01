МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Тайваньский производитель микросхем TSMC в четверг отчитался о 78%-ном скачке чистой прибыли в 4-м квартале. Это стало очередным квартальным рекордом для компании. Высокие продажи передовых чипов помогли ей преодолеть более масштабный спад, который затронул более дешевые промышленные чипы. Прибыль "АвтоВАЗа" в 2022 году составила 1,6 миллиарда рублей

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) — крупнейший в мире контрактный производитель микросхем и основной поставщик для Apple Inc. Чистая прибыль TSMC за квартал с октября по декабрь достигла рекордных 295,9 млрд новых тайваньских долларов (9,72 млрд долларов США). Годом ранее она составила 166,2 млрд новых тайваньских долларов.

Для сравнения, консенсус-оценка прибыли, подготовленная Refinitiv по итогам опроса 21 аналитика, равнялась 289,44 млрд новых тайваньских долларов.

Бизнесу TSMC способствовал глобальный дефицит чипов, вызванный продажами смартфонов и ноутбуков, простимулированными пандемией. Хотя ситуация с дефицитом улучшилась, аналитики говорят, что доминирующее положение на рынке некоторых самых передовых в мире чипов позволило фирме сохранить портфель заказов полным.

Выручка за квартал увеличилась на 26,7% до 19,93 млрд долларов США. Предыдущий прогнозный диапазон TSMC составлял от 19,9 млрд до 20,7 млрд долларов США.

Акции TSMC в 2022 году потеряли 27,1%. С начала этого года они повысились на 8,5%. Таким образом, ее рыночная капитализация достигла 412,78 млрд долларов США. В четверг бумаги TSMC подросли на 0,4%, тогда как индекс широкого рынка просел на 0,1%.

Сектор микросхем в целом столкнулся со слабым спросом на такие устройства, как смартфоны, пока на фоне геополитической напряженности отмечается ускорение инфляции и рост процентных ставок.

Согласно TSMC, капрасходы в 2022 году достигли 36,29 млрд долларов, тогда как ее предыдущий прогноз равнялся примерно 36 млрд долларов.

TSMC — самая дорогая публичная компания в Азии, в число ее клиентов входят такие гиганты в сфере чипов, как Qualcomm Inc. Она неоднократно говорила, что поддержку бизнесу продолжит оказывать отраслевой "мегатренд", порожденный спросом на микросхемы для высокопроизводительных вычислительных систем, которые используются в сетях связи 5G и дата-центрах, а также возросшее использование чипов в устройствах и автомобилях.