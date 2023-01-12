МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тысяч единиц, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Автомобилистов предупредили о новых правилах уплаты транспортного налога

"Фактические продажи 2022 составили: 687 370 шт. — 58,8% по сравнению с 2021", — говорится в сообщении.

При этом в декабре продажи упали на 50,2%, до 64 072 машин.