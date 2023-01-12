МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост российского авторынка в наступившем году на 12%, до 770 тысяч проданных машин, следует из представленной ассоциацией презентации. Водителям напомнили о новом штрафе с дорожных камер

"2023 год: 770 тыс, +12%", — отмечается в автомобильной презентации по итогам 2022 года.

Как уточнил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, в целом это усредненный прогноз — рост авторынка может быть и более значительным.

При этом, по данным ассоциации, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в прошедшем году упали на 58,8% по сравнению с 2021 годом и составили 687 тысяч авто.