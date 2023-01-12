МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует, что на российский рынок в 2023 году выйдут минимум 5-7 новых автомобильных брендов, сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. "Яндекс. Маркет" начал продавать электроинструменты под собственным брендом

"Мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует", — сказал он на пресс-конференции по итогам 2022 года. Калицев уточнил, что речь идет в том числе о китайских брендах.