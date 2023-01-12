МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует резкий рост продаж новых электромобилей в РФ, до 15-16 тысяч штук в 2023 году по сравнению с 381 электрокаром, проданным в стране в 2022 году, сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. Названо число потенциальных участников "газовой ипотеки"

"Мы думаем, что рынок может составить 15-16 тысяч электроавтомобилей в этом году. А это достаточно серьезный результат. Это кратный рост, совершенно новый порядок", — отметил он в ходе автомобильной пресс-конференции по итогам 2022 года, говоря о рынке новых электрокаров.

Продажи новых электромобилей в РФ в 2022 г упали на 62%, до 381 штук. Как отметили в АЕБ, это следствие падения авторынка в целом, нежели снижение интереса к электрокарам.

Также, по данным ассоциации, в целом продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2022 году снизились на 58,8% и составили 687 тысяч штук. В следующем году прогнозируется рост на 12%, до 770 тысяч машин.