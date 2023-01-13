МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Новые бренды китайских автомобилей, в частности — Hongqi, вьетнамский Vinfast и представители иранского автопрома могут выйти на авторынок РФ в 2023 году, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты. Вице-спикер Госдумы призвал продать китайцам автозаводы ушедших брендов

Как в четверг заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев, минимум 5-7 новых автобрендов появятся в РФ в 2023 году.

"Это могут быть два новых бренда с российским производством, это может быть несколько китайских брендов, которые появятся официально (неофициально их много). Может, официально придет Hongqi. И я предполагаю, что возможно это будет вьетнамский бренд Vinfast, который у нас даже получил ОТТС. Возможно, это будут иранцы", — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам автоэксперта, руководителя проекта "Автомаркетолог" Олега Мосеева, с вероятностью 90% это будут китайские бренды, частности, автоконцерна Great Wall. "У китайцев избыток производственных мощностей и соответственно производителям нужна экспансия вовне", — пояснил он.

"Теоретически можно говорить про Иран, которому из политический соображений могут дать преференции на чистый импорт", — уточнил Мосеев.

Кроме того, дилеры не исключают, что в 2023 году в автосалонах России появятся индийские бренды, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

В четверг глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев заявил, что минимум 5-7 новых автобрендов выйдут на российский авторынок в текущем году.

"Мы не исключаем приход автогигантов из Китая, Индии и других стран", — отметили в пресс-службе ассоциации, комментируя возможных новых игроков на авторынке страны.

Эксперты же смотрят на такую перспективу скептически. "Не верю в индийские бренды. У них требования настолько серьезные к автомобилям, что изменения для российского рынка требуются очень большие", — заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, уточнив, что крупнейшие представители индийского автопрома — Tata и Mahindra.

Не верит в выход индийских марок на авторынок РФ и автоэксперт, руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев. "Я не очень верю в индийское пришествие, потому что непосредственно индийские автопроизводители больше рассчитаны на внутренний рынок: это машины, которые имеют маленькие двигатели, сами по себе маленькие, есть машины, которые вообще выпускаются без стекол. Слабо себе представляю, что даже в Краснодарском крае кто-либо купит себе машину без стекол", — отметил эксперт.