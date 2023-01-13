МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Tesla понизила цены на свои наиболее продаваемые автомобили в США и Германии, свидетельствуют данные на сайте автопроизводителя. Таким образом, компания продолжила осуществлять свою новую стратегию агрессивных скидок после того, как ее продажи за 4-й квартал оказались ниже ожиданий Уолл-стрит. Tesla подала заявку на расширение гигафабрики в Техасе

В четверг поздно вечером компания объявила о снижении цен на электромобили Model 3 и Model Y в США в диапазоне от 6% до 20%, свидетельствуют подсчеты Reuters.

Эти скидки не учитывают федеральный налоговый кредит на 7500 долларов для многих моделей электромобилей, вступивший в силу в начале января.

В Германии Tesla снизила цены на седан Model 3 и кроссовер Model Y, свою наиболее продаваемую модель по всему миру, примерно на 1%-17% в зависимости от конфигурации.

Для покупателя в США новая цена на Model Y с увеличенным запасом хода с учетом правительственной субсидии, начавшей действовать в этом месяце, будет на 31% ниже прежней цены.

В сочетании со снижением цен в Китае и на других азиатских рынках, о котором было объявлено на прошлой неделе, этот шаг означает, что на своих крупнейших рынках Tesla отказалась от той стратегии, которую проводила большую часть 2022 года, когда спрос был высоким, а средние цены продаж ее электромобилей двигались вверх.