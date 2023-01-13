МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Моторинвест" во втором квартале 2023 года начет производство трех новых моделей электромобилей на своем заводе в Липецке, среди новинок электрические кроссоверы Evolute i-JET и еще один, название которого пока не раскрывается, а также электроминивен Evolute i-VAN, сообщили в компании. "АвтоВАЗ" может производить "е-Нева" на заводе в Санкт-Петербурге

"В 2023 году компания продолжает динамичный рост и представит рынку три новых модели. Уже во втором квартале 2023 года компания планирует начать производство электрокроссовера Evolute i-JET, электроминивена Evolute i-VAN и еще одного кроссовера, название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшем будущем", — отметил автопроизводитель.

В "Моторинвесте" также напомнили, что предприятие начало свою работу в конце сентября 2022 года и уже по итогу четвёртого квартала объем производства составил более 1700 электрокаров.

Завод "Моторинвеста" — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. В сентябре на заводе стартовал серийный выпуск седана i-PRO, а в ноябре — кроссовера Evolute i-JOY. На данный момент дилерская сеть Evolute охватывает 7 регионов России: электромобили доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Сочи и в Ростове-на-Дону.