С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — ПРАЙМ. Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Bentley продал рекордное количество автомобилей в 2022 году

"Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге", — говорится в ответе Toyota на запрос агентства.

Ранее 14 ноября завод Toyota в Санкт-Петербурге в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон. При этом работникам выплачивалось от 12 зарплат, компенсировалась часть расходов на переобучение и переквалификацию. Также работодатель обеспечил сохранение на определенный период сроков действия полисов ДМС.

Как сообщал в декабре председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, на заводе Toyota в Петербурге не было выявлено нарушений трудового законодательства в рамках процедуры консервации после остановки производства.

В сентябре Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода — невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.