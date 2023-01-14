МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. За практикуемое некоторыми любителями развлечение в виде катания на привязанных к автомобилям "ватрушках" (тюбингах) или санках предусмотрена ответственность, предупредил в эфире радио Sputnik автоюрист, ведущий радио "Автодор" Сергей Смирнов. Водителям напомнили о новом штрафе с дорожных камер

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), за перевозку людей вне кабины машины предусмотрен штраф в размере тысячи рублей — и не только.

"У нас запрещена эксплуатация автомобиля при определенных условиях, в том числе при использовании дополнительного оборудования, не предусмотренного конструкцией транспортного средства. Поэтому любое применение тюбингов, надувных "ватрушек", санок и других подобных прицепных устройств чревато", — подчеркнул юрист.

По его словам, наказание может быть небольшим – от предупреждения до штрафа 500 рублей, однако последствия будут достаточно серьезными, если это приведет к причинению вреда здоровью. В этом случае водителя могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Если же здоровью катающегося на "ватрушке" будет причинен тяжкий вред, водителю, согласно закону, грозит уголовное наказание.

"Если вдруг плохое крепление, человек может упасть на проезжую часть, повредиться. Если последствия будут тяжелые или, не дай Бог, будут погибшие, это будет уже уголовное наказание (статья 264 УК РФ). Поэтому нужно много раз подумать перед тем, как прибегнуть к такому "развлечению"", – подчеркнул Смирнов.

Выложенный в социальных сетях видеоролик о катании на тюбинге, привязанном к автомобилю, может стать поводом для возбуждения дела об административном правонарушении или об уголовном преступлении, добавил юрист.