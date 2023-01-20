МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отечественный производитель "Камаз" готов поставлять электробусы в Туркменистан в необходимых для страны объемах, ранее были поставлены две штуки для тестовых испытаний, готовится в сообщении компании. Водителям рассказали, как погода влияет на "настроение" двигателя

"Развивая партнерство с дружественными странами, "Камаз" готов производить электробусы в необходимых Туркменистану объемах. Уже поставлены два электробуса "Камаз" и ультрабыстрая зарядная станция для проведения тестовых испытаний техники в условиях климата Туркменистана", — отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки гендиректора "Камаза" Сергея Когогина в Туркменистан.

В компании также напомнили, что Туркменистан — один из приоритетных экспортных рынков для "Камаза". По словам Когогина, автогигант и впредь готов поставлять в страну серийную технику как нового модельного ряда, так и классическую спецтехнику для народного хозяйства.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).