МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России предложили изменить правила ремонта машин по ОСАГО, пишет "Парламентская газета". Автостраховщики ждут одобрения закона об объединенном ОСАГО в марте

В частности, речь идет о возможном продлении сроков ремонта по ОСАГО и уточнении списка бывших в употреблении деталей для срочного ремонта автомобилей.

В Госдуме в 19 января прошла закрытая встреча депутатов с представителями автостраховых, автомобильных сообществ и Народного фронта, где разбирались проблемы, возникшие с ОСАГО из-за дефицита комплектующих, и пути их решения.

Как отмечается, после массового ухода иностранных автомобильных компаний возник дефицит запчастей для автомобилей тех марок, производители которых разорвали отношения с Россией.

По данным Центробанка, в 2022 году доля компенсаций страховщиков в виде ремонта машин упала до пяти процентов. Альтернатива ремонту — денежные выплаты — проблему не решает, они рассчитываются по старым ценам на запчасти, в то время как новые из-за сложившегося дефицита, как правило, в разы выше.

По словам присутствовавшего на встрече председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, предложений было высказано много.

"В частности, было предложено увеличение сроков ремонта на один месяц, с 30 до 60 дней. С такой инициативой выступили сами автостраховщики. Нужно отметить, что эта мера, если ее введут, будет временной, она даст страховым компаниям чуть больше времени на подбор качественных запчастей, пока не будут окончательно налажены поставки, в том числе по параллельному импорту", — рассказал он.

Второе предложение — ремонт автомобилей по страховке с использованием бывших в употреблении деталей. По словам Аксакова, перспективы у подобного способа ремонта есть, главное — определиться со списком конкретных запчастей. "Безусловно, это должны быть комплектующие, которые не влияют на ходовую часть, безопасность вождения и общее состояние транспортного средства", — подчеркнул он.

Против ремонта автомобилей с использованием таких запчастей активно выступает Совет по правам человека при президенте России. Член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предрек откат страны в "лихие девяностые", если такую форму поддержки автомобилистов решат принять.