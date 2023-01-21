МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует продлить мораторий на обязательную установку устройств "Эра-Глонасс" на импортируемые физлицами автомобили, мера будет продлена максимум на год, сообщил РИА Новости источник, знакомый с обсуждением вопроса в кабмине. В России предложили изменить правила ремонта машин по ОСАГО

"Первого февраля 2023 года должен был завершиться временный порядок для физлиц по регистрации ввозимых в Россию транспортных средств без необходимости установки устройств вызова экстренных оперативных служб, подключаемых к государственной информационной системе "Эра-Глонасс". Он будет продлен максимум на год или на меньший срок", — отметил собеседник агентства, уточнив, что соответствующее постановление правительства будет опубликовано до конца января.

"При этом изменение не коснется юрлиц и ИП, которые с 1 октября 2022 года оснащают импортируемые автомобили кнопками SOS", — добавил он.

По данным источника, это будет последнее продление моратория. Российские производители кнопок SOS за минувший год локализовали производство, исключили влияние санкций на компонентную базу, обеспечивают весь текущий спрос и готовы к растущему ввозу автомобилей в рамках параллельного импорта. Все отечественные и китайские автозаводы с середины прошлого года вернули на конвейеры установку "Эра-Глонасс". Юрлица и ИП без проблем исполняют обязательство с 1 октября прошлого года — тысячи ввозимых машин ежемесячно оборудуются устройствами вызова экстренных служб, подключаются к системе.

"Продление моратория для физлиц связано неконтролируемым "серым" авторынком в Приморье, где автоброкеры искусственно создают ажиотаж вокруг установки устройств вызова экстренных служб для спекулятивного повышения цен на ввозимые через Дальний Восток иномарки в том числе из недружественных стран", — пояснил он.

При этом, по мнению источника, продление моратория и увеличение количества подержанных машин без "Эра-Глонасс" негативно скажется на безопасности дорожного движения и может стать причиной увеличения смертности и числа пострадавших при ДТП.