МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Всего за последний год опрошенные увеличили траты на молочную продукцию (39% респондентов), свежие фрукты и овощи (36%), бакалею (34%), птицу (34%), яйца (33%) и мясную продукцию (33%) и сократили расходы на деликатесы и готовую еду (7%)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что также покупатели в большинстве своем изменили и набор брендов в продуктовой корзине: 39% из них — из-за роста цен, 33% — из-за ухода с рынка привычных брендов, а 21% — для тестирования отечественного производства. Однако, как подчеркивают эксперты, пока что менее половины перешедших остались довольны заменой.

"Эти два фактора вместе со стремлением потребителя рационализировать траты смогут способствовать росту и развитию собственных и эксклюзивных торговых марок для торговых сетей, несмотря на то, что 52% респондентов уже осознанно выбирают подобные товары", — считает соавтор отчета и директор по работе с клиентами "Ромир" Анастасия Сидорина.

О важности экономно подходить к покупкам говорят представители всех поколений (41% респондентов), однако покупатель сегодня не готов жертвовать качеством продуктовых товаров — здоровье для него на первом месте, заключили эксперты.