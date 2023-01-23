МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Внедрять электромобили в России нужно аккуратно из-за отсутствия систем их утилизации, однако за этой технологией будущее, и механизмы переработки должны быть созданы, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко: экологическая повестка не должна политизироваться

"Очень аккуратно, потому что пока не вижу систем утилизации этих машин", — ответила она на вопрос о своем отношении к электромобилям.

Она подчеркнула, что за такими технологиями будущее, так как углеводородов на планете становится все меньше. Однако у любой инновации обязательно должна быть технология утилизации, уверена вице-премьер.

"Я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации", — добавила Абрамченко.

В России в целом прослеживается переориентация на электродвижение: в конце 2021 года была утверждена концепция развития электротранспорта, причем, как отмечали в Минэкономразвития, пересматривать ее не планируется. Согласно документу, в 2023 году планируется произвести 7,4 тысячи электромобилей. Также электромобили отечественного производства Evolute в качестве господдержки были включены в программу льготного автокредитования.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 23 января в 10.00 мск.