МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Малайзия хотела бы нарастить экспорт в Россию автозапчастей, в том числе аудиосистем, динамиков и антенн, шин и других деталей автомобилей, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил. Малайзия изучает возможность расчетов с Россией в национальных валютах

"Беря в расчет статистику и сегодняшнюю ситуацию, в которой спрос на автозапчасти в России растет, мы с оптимизмом смотрим на увеличение нашего экспорта в Россию и вовлечения наших продуктов в страну. Мы поощряем российский бизнес выбирать малайзийские компании в качестве бизнес-партнера. В то же время мы активно продвигаем малайзийские продукты и услуги в России, а наших экспортеров побуждаем расширять свое присутствие на этих рынках, представляющий для наших производителей огромный потенциал", — сказал Джамил.

По его словам, в первую очередь экспорт малайзийских запчастей в Россию касается автомобильных аудиосистем, динамиков и антенн, шин для легковых автомобилей, аккумуляторов, масляных и топливных фильтров, коробок передач, тормозов, сцеплений, амортизаторов, колес, рулей, глушителей и выхлопных труб, а также автосигнализаций и свечей зажигания.