ВЛАДИВОСТОК, 23 янв — ПРАЙМ. Таможенники Владивостока оформили в 2022 году импорт более 197 тысяч подержанных автомобилей, что на 72% выше результата 2021 года, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

В сентябре пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Рощина рассказала РИА Новости, что в Приморье в августе оформили примерно 21,6 тысячи автомобилей для личного пользования — это почти вдвое больше, чем в августе 2021 года. Для скорости оформления машин штат выпускающих инспекторов на таможне был увеличен в 2,5 раза.

"Более 197 тысяч автомобилей с пробегом оформили владивостокские таможенники в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом количество автотранспортных средств увеличилось на 72%", — говорится в сообщении пресс-службы владивостокской таможни.

Отмечается, что число оформляемых таможенниками машин резко выросло в июне, достигнув 15 тысяч за месяц. Этот показатель в дальнейшем увеличивался и в ноябре составил 28 тысяч. Небольшой спад — до 26 тысяч — произошел в декабре. В основном через таможню Владивостока ввозили подержанные автомобили японских брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и корейских производителей Hyundai и Kia.