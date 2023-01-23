НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв — ПРАЙМ. Сотрудники Горьковского автозавода вышли из корпоративного отпуска после новогодних праздников, в понедельник завод возобновил производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАЗ. УАЗ возобновил производство после новогодних каникул

Группа ГАЗ предоставила производственным работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия, с 9 по 22 января включительно.

"Двадцать третьего января Горьковский автозавод возобновил производство", — сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в пресс-службе ГАЗ, в период корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе проводилась модернизация оборудования на сборочных и автокомпонентных производствах, во всех подразделениях проводилось сервисное обслуживание и ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.